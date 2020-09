Sam Bennett wint tiende etappe Tour na massasprint

Langs de Franse kust begonnen de coureurs - die op de koersdirecteur Christian Prudhomme en enkele stafleden na allemaal negatief waren getest op corona - aan de tiende etappe. Primoz Roglic, de kopman van Jumbo-Visma, kon voor het eerst zijn gele trui in een etappe tentoonstellen aan het grote publiek.

De etappe was van begin tot eind vlak. Een conclusie dat de rit zal eindigen in een massasprint werd al snel getrokken. Dat weerhield een klein groepje renners er echter niet van om toch een poging te wagen in een ontsnapping. Een Zwitsers duo (Stefan Küng, Groupama-FDJ en Michael Schär, CCC Team) opende de aanval en reed weg bij het peloton.

Valpartijen

De koplopers werden bijgehaald en niet veel later veranderde de koers. Stress en chaos sloegen even toe in het peloton, dat mede door een valpartij in meerdere groepen werd gesplitst. De belangrijkste klassementsmannen ontsprongen de dans en reden vooraan. Er was dan ook geen reden om de gaspedalen volledig in te trappen. De rust keerde snel terug en het peloton werd weer één geheel.

Bekijk ook: Trouwe soldaat Robert Gesink geniet van het geel

Tadej Pogacar, een van de grote concurrenten van Roglic in de strijd om de gele trui, en ook de nummer drie van het algemeen klassement (Guillaume Martin) waren bij een tweede valpartij wel betrokken. Op het eerste oog zonder al te grote schade. Zowel Pogacar als Martin keerde later weer terug in het peloton.

Massasprint

Het peloton maakte zich langzaam steeds meer gereed voor de massasprint. Bij Jumbo-Visma sloeg de schrik echter nog even toe. Onder andere Roglic koos ongeveer 10 kilometer voor de eindstreep voor de verkeerde kant bij een rotonde. De Sloveen moest vol in de remmen en met de harde wind en het hoge tempo van het peloton viel de geletruidrager een flink aantal plaatsen terug. Roglic werd echter snel teruggebracht door zijn ploeg.

Voor de massasprint meldde Cees Bol zich uiteraard ook vooraan. De Nederlander van Team Sunweb greep al een aantal keer net naast de zege en kwam er ook ditmaal niet aan te pas. De ritzege gaat naar Sam Bennett. Gevolgd door Caleb Ewan en Peter Sagan.

Programma en stand

De elfde etappe in de Ronde van Frankrijk is wederom vlak. Vanaf Châtelaillon-Plage trekt het peloton woensdagmiddag landinwaarts, richting Poitiers. Een rit van 167 kilometer lang, met waarschijnlijk opnieuw een massasprint als slotstuk.

Bekijk hier de uitslagen, het etappeschema en de standen in diverse klassementen in de Tour de France