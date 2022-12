Martinez stapt na uitschakeling op WK op als bondscoach België

„Dit was mijn laatste wedstrijd als bondscoach van de nationale ploeg. Dat is emotioneel. Ik kan niet verder, ik heb afscheid genomen van de spelers en de staf. Ik ging sowieso stoppen, wat er ook zou gebeuren. Zelfs als we wereldkampioen waren geworden. Die beslissing heb ik net voor het WK genomen”, zei de coach op de persconferentie na de wedstrijd.

België begon in Qatar met een moeizame 1-0-zege op Canada. Daarna werd met 2-0 verloren van Marokko, waardoor gewonnen moest worden van Kroatië. Maar mede door het missen van enkele grote kansen in de slotfase bleef het 0-0.

België stond zo'n 3,5 jaar onafgebroken aan kop van de wereldranglijst van de FIFA. Maar een echte prijs leverde dat niet op voor de huidige nummer 2 van dat klassement. De Belgen eindigden als derde op het vorige WK van Rusland en verlieten het WK van 2014 en de EK's van 2016 en 2020 na de kwartfinale.