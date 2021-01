KNVB heft Nederlands elftal onder 20 jaar op

„Het Nederlands elftal voor spelers onder 20 jaar stond al langere tijd ter discussie”, zegt Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal bij de KNVB. „Deze leeftijdsgroep speelt hoofdzakelijk vriendschappelijke interlands en we twijfelen eraan of we de spelers, die bij hun club vaak al in het eerste elftal spelen of meetrainen, hiermee de prikkel kunnen bieden die we met onze nationale teams beogen.”

Volgens Hoogma wordt het wegvallen van Onder 20 deels ondervangen door, op momenten dat er ruimte voor is, een aantal spelers uit Onder 20 aan de groep van Jong Oranje toe te voegen. „Op die manier kunnen de toptalenten uit deze leeftijdscategorie nog wel met elkaar blijven trainen. Tegelijkertijd kunnen wij onderzoeken of dit binnen de langetermijnvisie van de KNVB past.”