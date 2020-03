Foto: bijzondere selfie Rutte met 94(!)-jarige oud-doelman ADO Den Haag

Een delegatie van diverse supportersverenigingen van de club uit de Eredivisie was zaterdag druk bezig om via verschillende acties alle medewerkers in de zorg én de ouderen in Den Haag een hart onder de riem te steken.

En net op het moment dat een groepje fans bezig was een spandoek bij verzorgingshuis Oldael op te hangen, liep Rutte voorbij. En natuurlijk wilde de premier even met de hardwerkende supporters, wiens werk hij erg waardeerde, op de foto.

Kampioenselftal

Het moment kreeg een nog meer bijzondere lading, toen voormalig ADO Den Haag-doelman Dolf Niezen zich bij het raam meldde voor de gezamenlijke foto. De 94-jarige oud-keeper verblijft in het verzorgingshuis en is de enige nog levende speler van het kampioensteam van ADO uit... 1943!