Nieuwe tegenslag voormalig PSV-parel Zakaria Bakkali na botsing met doelpaal

De vleugelaanvaller wordt gehuurd van RSC Anderlecht, waar hij uit de gratie was geraakt. Maar nog voordat hij een minuut het shirt van Beerschot heeft gedragen, moet hij even toekijken na een botsing op de training.

Bakkali kwam niet in aanraking met een ploeggenoot, maar met de paal, zo meldt de club op Twitter. „Brute pech voor Zakaria Bakkali. De aanvaller schoof door tijdens training en botste hard tegen de doelpaal. Bakkali liep een ernstige kneuzing en een bloeduitstorting op aan het dijbeen. Eind volgende week volgt een nieuwe scan.”

Zeven jaar geleden brak Bakkali als tiener door bij PSV, waarna hij al snel international voor België werd. Europa leek aan zijn voeten te liggen, maar Bakkali kon niet bevestigen en vertrok in de zomer van 2015 transfervrij naar Valencia, na heel wat strubbelingen met het PSV-bestuur. In Spanje wist hij zich evenmin te excelleren, waarna Anderlecht in juli 2018 op de proppen kwam. Ook bij de Belgische recordkampioen verdween Bakkali echter, mede door blessureleed, snel uit beeld. Bij Anderlecht ligt hij nog onder contract tot 2022.