’We moeten roeien met de riemen die we hebben en dat is Niels’ Schulting en Knegt moeten wennen aan nieuwe bondscoach Kerstholt: ’Het is wat het is’

Hans Ruggenberg

Suzanne Schulting

BREUKELEN - De lastigste taak van bondscoach Niels Kerstholt is misschien wel afrekenen met de geest van Jeroen Otter die door Thialf waart. Twaalf jaar lang was Otter de architect van de shorttrackploeg die onder zijn bewind mondiaal toonaangevend is geworden, met Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting als zijn drijvende krachten.