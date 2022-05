Dopingautoriteit en Glory gaan weer samenwerken: ’Blij mee’

De Dopingautoriteit bepaalt tijdens het evenement wie er wordt gecontroleerd. De monsters worden vervolgens geanalyseerd door een door het Wereldantidopingagentschap (WADA) geaccrediteerd laboratorium en bij een positieve test worden sporters bestraft volgens de protocollen van het WADA. Glory werkte de laatste jaren samen met het International Testing Agency (ITA), dat tests uitvoerde, maar de kickboksorganisatie bepaalde bij overtredingen zelf wat voor schorsing het oplegde.

Topman Scott Rudmann van Glory verklaarde begin dit jaar in gesprek met De Telegraaf dat hij voorlopig geen evenementen meer in Nederland wilde organiseren, omdat hij het niet eens was met het anti-dopingbeleid in Nederland. Glory diende zich daaraan te conformeren als het in ons land gevechten wenste te organiseren. Rudmann vond onder meer schorsingen van vier jaar (de WADA-strafeis bij zware overtredingen) te zwaar. De kickboksorganisatie is woensdag om een reactie gevraagd, maar heeft niet gereageerd.

Omdat Glory een private onderneming is en niet bij een sportbond is aangesloten, kan het zelf bepalen hoe het omgaat met het thema doping. De Dopingautoriteit heeft altijd benadrukt dat een samenwerking wenselijk is, omdat in hun ogen voor elke sporter dezelfde regels dienen te gelden. ,,Wij zien kickboksen als een volwaardige sport waar de schone sporters het recht hebben om beschermd te worden tegen dopinggebruik”, aldus Egbers.

Glory 80 werd gestaakt vanwege rellen. Ⓒ ANP/HH

Glory 80

Glory organiseerde – na de bekendmaking Nederland te mijden – in maart van dit jaar een gala in België. Het evenement in Hasselt werd voortijdig gestaakt nadat in het publiek rellen uitbraken. Om gedupeerden tegemoet te komen is op 14 mei een kleinschalig event (zonder fans) georganiseerd. Benadeelde toeschouwers van Glory 80 hebben een gratis digitaal kaartje gekregen en kunnen de partijen live via internet volgen of later terugkijken.