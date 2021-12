’Enfant terrible’ Mario Balotelli maakt indruk in Turkije: ’Bij 10 miljoen kunnen we praten’

Bij zijn Turkse club Adana Demirspor scoorde Balotelli dit seizoen al acht keer en gaf hij vier assists in 20 wedstrijden. Het is geen geheim dat de voormalige treble-winnaar bij Inter graag zijn carrière bij de Italiaanse nationale ploeg nieuw leven zou inblazen. Het is maar de vraag of bondscoach Roberto Mancini Balotelli er nog graag bij wil.

Hoe dan ook: door de goede prestaties van Balotelli klopte de Turkse topclub Galatasaray - dat op zoek is naar een nieuwe spits - al aan bij Demirspor om Balotelli eventueel over te nemen. Maar volgens voorzitter Murat Sancak zal er dan toch een flinke som geld op tafel moeten worden gelegd.

„Balotelli gaat enkel weg als ik het zeg. Als bepaalde ploegen het geld hebben, kunnen we zeker onderhandelen. Vanaf tien miljoen euro kunnen we praten.” Geen onaardige geldsom voor een 31-jarige aanvaller, die de laatste jaren niet meer het niveau van weleer haalde. Of Galatasaray zal toehappen, is nog maar de vraag.

