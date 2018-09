Van Overeem terug in selectie AZ

Van Overeem werd afgelopen donderdag uit de selectie gezet nadat hij zich in een interview met deze krant kritisch uitliet over zijn huidige rol bij AZ. De 22-jarige Amsterdammer was vorig seizoen een dragende kracht in het basiselftal van de Alkmaarders, maar komt sinds een paar weken nauwelijks nog aan spelen toe. Daar is hij het niet mee eens.

Afgelopen weekend was Van Overeem basisspeler bij Jong AZ, dat won van FC Lienden (2-0). Komende zaterdag gaat hij met het eerste op bezoek bij Excelsior.