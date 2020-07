Atletiekbaas Sebastian Coe voegt zicht toe aan IOC

De atletiekfederatie was niet meer vertegenwoordigd bij het IOC nadat Coe’s voorganger Lamine Diack in 2015 vanwege een corruptieschandaal moest aftreden. Het IOC-lidmaatschap van de Britse tweevoudig olympisch kampioen op de 1500 meter was een aantal keren tegengehouden omdat er sprake was van belangenverstrengeling. Coe is directeur van een adviesbureau dat werkt voor het IOC, maar is daar gestopt met een actieve rol.

Coe werd samen met nog vier kandidaten gekozen tijdens de IOC-sessie vrijdag. De andere vier nieuwe leden zijn de voormalig Cubaanse atlete Maria de la Caridad Colon Ruenes, de voormalig president van Kroatië Kolinda Grabar-Kitarovic, prinses Reema Bandar Al-Saud uit Saudi-Arabië en Battushig Batbold uit Mongolië.

De Australiër John Coates en Ng Ser Miang uit Singapore werden gekozen tot vice-voorzitter van het IOC. Zij vervangen Ugur Erdener uit Turkije en de Spanjaard Juan Antonio van wie de termijn afliep.

Ook werd besloten de aflopende termijn van vijf atleten uit de atletencommissie met een jaar te verlengen vanwege de uitgestelde Spelen van Tokio.