Ronald Koeman verdedigt Samuel Umtiti

„Er is hoop. Al wordt het ingewikkeld”, sprak trainer Ronald Koeman na afloop. „Maar dit team kan alles thuis in Camp Nou.” Jules Koundé opende in de 25e minuut de score. Ivan Rakitic, voormalig Barcelona, zorgde vlak voor tijd voor de belangrijke tweede treffer.

„We zijn hard afgestraft en hadden een beter resultaat verdiend. We hebben een hoop kansen gehad en speelden goed. Maar we vertrekken met een slecht resultaat”, zei Koeman na afloop van de eerste wedstrijd in de halve finales. „De uitslag is niet representatief voor wat we hebben gezien op het veld.”

Volgens Koeman had Jordi Alba in de 70e minuut recht op een penalty. „Er is altijd twijfel over wel of geen penalty, maar iedereen vertelde mij dat het er eentje was. Zij maken overtredingen, maar wel slimme overtredingen. Er is VAR, en ik denk dat dit een penalty was.”

Koeman was onder de indruk van de opponent uit Sevilla, waarbij Luuk de Jong inviel. Bij Barcelona stond Frenkie de Jong in de basis. „Zij verdedigden goed. Het is een sterke ploeg. We waren in goede vorm. We vochten ervoor. We speelden goed, maar we troffen een erg goede ploeg en ook een erg fysieke ploeg”, vertelde Koeman.

Samuel Umtiti (tweede van links). Rechts Luuk de Jong. Ⓒ ANP/HH

De Franse wereldkampioen Samuel Umtiti was medeschuldig aan beide tegengoals. Koeman gaf aan dat de fout bij de treffers niet alleen bij Umtiti lag. „Bij de eerste goal gaven we te veel ruimte weg, niet alleen in de verdediging, maar ook op het middenveld. Bij de tweede goal werkte de buitenspelval niet. Umtiti speelde goed. Hij maakte fouten, maar dat doet iedereen. dat hoort erbij. Het is niet eerlijk om alles bij hem neer te leggen. We winnen samen en verliezen samen.”

Einde aan geweldige reeks

FC Barcelona had de laatste zes duels nog gewonnen. „Ik denk niet dat dit ons zal beïnvloeden. We gaan door met dezelfde mentaliteit en toewijding”, aldus de trainer. „En als wij thuis spelen, dan zijn wij als Barça tot alles in staat.”

Koeman heeft met de Catalanen een zeer drukke periode achter de rug. „We hebben dit jaar jaar al elf wedstrijden buitenshuis gespeeld en ik zou voor deze resultaten hebben getekend. Natuurlijk had ik liever een van die wedstrijden verloren en deze gewonnen. Maar ik kan het team niets verwijten.”

Zaterdag komt FC Barcelona in La Liga in actie tegen Deportivo Alavés. Drie dagen later is Paris Saint-Germain al de tegenstander in de Champions League.