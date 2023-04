Guardiola vergelijkt jacht van City op Champions League met Michael Jordan

„De vraag komt elk seizoen voorbij”, aldus Guardiola, die het dinsdag in de kwartfinales met Manchester City opneemt tegen Bayern München. „De Champions League win je niet zomaar. Er doen veel topteams aan mee. We gaan het opnieuw proberen, maar dat betekent niet dat het sowieso lukt. Basketballer Michael Jordan won zes titels in de NBA. Hoeveel jaar heeft hij gespeeld? Zestien.”

Als coach van Barcelona won Guardiola de Champions League twee keer. „Ik zou het graag opnieuw beleven”, zegt hij. In 2021 stond Manchester City in de finale, die werd verloren van Chelsea. „Soms win je als je het verdient, soms verlies je. Ik leef niet in het verleden. Het hoort bij het spel.”

Bayern München staat sinds kort onder leiding van trainer Thomas Tuchel. „Het zou lastig zijn geweest om tegen Bayern te spelen met Julian Nagelsmann op de bank en het wordt ook lastig met Tuchel als coach. Tuchel is een creatieve trainer. Verder wil ik er niet zoveel aandacht aan besteden. Het gaat er vooral om wat wij zelf als team doen.”