Bericht op Instagram verdwenen Iraanse klimmer: ’Hoofddoek per ongeluk af, nu terug naar huis’

Op haar Instagram is inmiddels een statement geplaatst, waarin staat dat haar hoofddoek per ongeluk is afgegaan en dat ze onderweg is naar huis. Op deze verklaring wordt echter sceptisch gereageerd. Velen twijfelen eraan of Rekabi dit bericht wel zelf en uit vrije wil heeft geplaatst. De zorgen om haar veiligheid nemen dan ook toe.

Vrienden van de 33-jarige Iraanse hadden maandag aan de BBC laten weten dat ze geen contact meer met haar konden krijgen. Ze zijn bezorgd om haar veiligheid. Volgens de BBC bestaat de vrees dat de sportklimster bij terugkeer in Iran direct gevangen wordt genomen.

Rekabi kwam in de finale van de wedstrijd in Zuid-Korea in actie met een hoofdband op en niet met een hijab. Ⓒ Screenshot Twitter

De sportklimster overtrad in Seoul de strenge Iraanse wetten voor vrouwelijke sporters door niet de verplichte hidjab te dragen, maar alleen een hoofdband. Iraanse vrouwen moeten hun haren in het openbaar bedekken met een hoofddoek, ook bij sportwedstrijden.

In Iran zijn in de afgelopen weken grote protesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in een politiecel. Zij werd door de Iraanse zedenpolitie opgepakt omdat zij haar hoofd niet voldoende bedekt zou hebben.