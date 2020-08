Champions League-sensatie RB Leipzig: jong, jonger, jongst

Tyler Adams schiet Leipzig naar de halve finales Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Waar de ene stuntploeg van dit Champions League-seizoen, het Italiaanse Atalanta Bergamo, in de laatste minuten de plek in de halve finale door de vingers liet glippen, daar sloeg RB Leipzig juist in de slotfase toe. De conditioneel ijzersterke formatie elimineerde bij de tweede deelname ooit aan het prestigieuze toernooi het gelouterde Atletico Madrid (2-1) en dat levert in meerdere opzichten een unieke situatie op.