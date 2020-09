Primoz Roglic: ’Bijzonder dat de twee beste rijders uit Slovenië komen’

„Het is altijd moeilijk om te zeggen wat het juiste moment is. Voor de manier waarop we tot nu toe hebben gekoerst en onszelf hebben laten zien, verdienen we de gele trui volgens mij wel. De druk wordt nu alleen maar groter. Dat is een mooie uitdaging voor ons”, aldus Roglic.

De Sloveen nam de leiding in het klassement zondag over. De ritzege ging toen naar zijn landgenoot Tadej Pogacar. Roglic: „Hij was de voorbije dagen in de Pyreneeën een van de sterkste renners. Niemand kon hem echt volgen. Het is voor mij erg leuk twee jongens uit Slovenië het hier zo goed te zien doen. Ons land heeft maar 2 miljoen inwoners. Het is best bijzonder dat de twee beste rijders op dit moment uit Slovenië komen. Tijdens de race gunnen we elkaar natuurlijk niets, maar ik heb wel veel respect voor hem.”

Bekijk ook: Egan Bernal en Tadej Pogacar voorlopig grootste uitdagers voor Primoz Roglic

Roglic zegt te begrijpen dat de favorietenrol bij hem ligt, maar het is volgens hem nog veel te vroeg nu al conclusies te trekken. „Er gaat nog heel veel gebeuren. In de derde week, na de tijdrit op de voorlaatste dag, weten we hoe de zaken er echt voorstaan. Het doel is natuurlijk om de gele trui in Parijs nog steeds te hebben.”