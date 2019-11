Pechvogel Stark moet ’Mannschaft-debuut’ opnieuw uitstellen

De 24-jarige aanvoerder van Hertha BSC liep in de verloren competitiewedstrijd tegen RB Leipzig (2-4) een gebroken neus op. Bondscoach Joachim Löw had Stark opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Noord-Ierland, maar weer verhinderen fysieke problemen een optreden voor de ’Mannschaft’.

Vorige maand haakte Stark vanwege ziekte af voor de oefeninterland tegen Argentinië en het EK-kwalificatieduel met Estland. Löw heeft de verdediger van Hertha al vier keer opgeroepen, maar door uiteenlopende redenen is het nog steeds niet tot een debuut gekomen.

Duitsland ontvangt volgende week zaterdag Wit-Rusland in Mönchengladbach en speelt drie dagen later in Frankfurt tegen Noord-Ierland. De ploeg van Löw heeft in groep C net als Oranje vijftien punten, maar op basis van de betere onderlinge resultaten voert het Nederlands elftal de stand aan.

