Ashleigh Barty voedt speculatie over derde profloopbaan met deelname aan golftoernooi

Voordat Barty definitief doorbrak als tennisser speelde ze een paar jaar professioneel cricket in Australië. Daarna volgden vijf goede jaren als tennisster alvorens ze in maart haar racket aan de wilgen hing. Nu zou ze weleens haar rentree kunnen maken in het golf. Ze heeft zich in ieder geval ingeschreven voor de Icons Serie in juli, waar ook andere bekende (ex-)sporters aan meedoen zoals Michael Phelps, Pep Guardiola en Harry Kane.

Hoewel Barty de suggestie eerder al eens weglachte, heeft ze de liefde voor de sport nooit onder stoelen of banken gestoken. „Mijn vader, Robert, was een zeer goede golfer”, vertelde ze onlangs aan Australian Golf Digest. „Hij vertegenwoordigde Australië als amateur en was serieus op weg om prof te worden, maar uiteindelijk liep het net anders.” Toch gaf hij zijn liefde voor de sport door aan zijn dochter. „Toen ik een break nam van het tennissen, hebben we samen gegolft. Al snel was ik verslaafd aan het spel.”

Barty, Phelps, Guardiola, Kane en consorten melden zich in juni in New Jersey voor de start van Icons Serie. Later staan er ook nog toernooien in Europa, Azië en Australië op het programma. Daar kan Barty, die naar verluidt een handicap van 4 heeft, laten zien of er toekomstmuziek in een golfcarrière zit.