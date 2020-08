Prachtgoals Luuk de Jong helpen Sevilla aan de Europa League

Voor recordhouder Sevilla is het de zesde triomf in dit Europese toernooi. Inter bleef op drie titels staan. Op voorhand was al duidelijk dat drie jaar na Daley Blind en Timothy Fosu-Mensah (in 2017 met Manchester United ten koste van Ajax) vrijdagavond opnieuw een Nederlander zich tot winnaar van de Europa League ging kronen. Scheidsrechter Danny Makkelie was door de UEFA uitverkoren om de clash tussen De Jong en De Vrij in goede banen te leiden, zodat de finaleavond in Keulen nog aardig oranje gekleurd was.

Passie in openingsfase

En Makkelie kreeg van de gepassioneerde Italianen en Spanjaarden absoluut geen kans om zich rustig in de wedstrijd te fluiten. Al in de tweede minuut beklaagden de Sevilla-spelers zich om de wapperende arm van Danilo d’Ambrosio, maar de Nederlandse arbiter wilde niks van een elleboog weten. Anderhalve minuut later legde Makkelie de bal wel op de stip voor Inter, nadat Romelu Lukaku was weggesprint bij Diego Carlos en werd neergelegd.

Luuk de Jong schreeuwt het uit na zijn 2-1 in de finale van de Europa League. Ⓒ EPA

Geel en een strafschop, oordeelde Makkelie. Lukaku schoot de bal feilloos binnen en de finale was meteen los. De Jong had van zijn trainer Julen Lopetegui een basisplaats gekregen na zijn winnende goal in de halve finale tegen Manchester United en de oud-PSV’er maakte die uitverkiezing dubbel en dwars waar. Zeven minuten na de 1-0 van Lukaku ontworstelde De Jong zich aan de bewaking van Diego Godin en kopte een voorzet van Jesus Navas hard binnen: 1-1.

Makkelie berispt Conte

Weer vijf minuten verder riep alles wat Inter was om een nieuwe strafschop, toen opnieuw Carlos de bal tegen zijn arm kreeg. Makkelie vond echter dat de Sevilla-verdediger zijn arm langs het lichaam had en liet doorspelen. Tot woede van Inter-trainer Antonio Conte, die vanwege zijn misbaar door Makkelie wél met geel bestraft werd.

Een plaatje van een goal, de 2-1 van De Jong die boven alles en iedereen uitkomt en de bal in de verre hoek kopt. Ⓒ EPA

De Jong trok zich weinig van alle commotie aan en liep zich na een half uur spelen goed vrij bij de tweede paal tijdens een vrije trap van Ever Banega. Met een prachtige kopbal in de verre hoek maakte de Nederlandse spits zijn tweede goal van de avond en zette hij Sevilla voor het eerst op voorsprong.

Godin neemt revanche

Lang konden de Spanjaarden echter niet van die weelde genieten, want nog geen twee minuten later was het alweer gelijk. Godin, die er bij de 1-1 van De Jong niet goed uitzag, kopte uit een vrije trap van Marcelo Brozovic de 2-2 binnen. Tien minuten later konden alle betrokkenen in het stadion en alle volgers voor de televisie even ademhalen, toen Makkelie voor de rust floot.

Het hoge tempo dat beide ploegen voor rust op de mat hadden gelegd, kon in de tweede helft niet meer worden gebracht. Naar mate de tijd wegtikte werd het duel meer en meer een tactisch spel, waarin Inter via Lukaku de grootste kans kreeg. De Belg kreeg vrije doortocht richting doelman Bono, maar miste.

Lukaku de schlemiel

En tot overmaat van ramp voor Lukaku werd de Inter-spits ook nog eens matchwinnaar... namens Sevilla! Na een vrije trap voor de Spanjaarden haalde verdediger Carlos de bal om richting het Inter doel, en tikte Lukaku de bal die voorlangs leek te gaan achter zijn eigen doelman Samir Handanovic. Met Christian Eriksen, Victor Moses en Alexis Sanchez gingen de Italianen volle bak op jacht naar de 3-3, maar het mocht niet meer baten.

Romelu Lukaku (l.) is de schlemiel met zijn (winnende) eigen doelpunt in de Europa League-finale. Ⓒ Reuters

Sanchez was met een rollertje van dichtbij nog dichtst in de buurt, maar Jules Kounde haalde de bal uit de doelmond weg. Vanaf de reservebank zag De Jong, die vijf minuten voor tijd was gewisseld, hoe zijn ploeggenoten stand hielden. Na het laatste fluitsignaal van Makkelie sprintte De Jong het veld in, waar hij werd besprongen door zijn ploeggenoten. Een prachtig einde aan het eerste seizoen van de Nederlandse spits bij Sevilla, die na afloop door de UEFA als klap op de vuurpijl ook nog eens werd verkozen tot man of the match.