Van Gaal over trainer Kuyt: ’Een goed paard is nog geen goede ruiter’

„Daar ben ik trots op, als een voetballer als Dirk Kuyt dit zegt. Als speler had hij een geweldige kwaliteit, maar niet de hoogste kwaliteit, zoals andere voetballers die ik ken, en toch heeft hij zo’n geweldige carrière gemaakt en is hij zo belangrijk geweest voor het Nederlands elftal. Op het WK in Brazilië heeft hij een andere rol van mij gekregen en dat ongelofelijk goed uitgevoerd. Als hij zoiets zegt, ben ik daar trots op.”

Van Gaal durft op voorhand geen garanties te geven of Kuyt ook als trainer een geslaagde carrière gaat hebben. „Dat is nog maar de vraag. Dan moet ik Co Adriaanse napraten. Een goed paard is nog geen goede ruiter. Maar ik denk dat hij een goede coach zal worden. Maar dat is hij op dit moment nog niet, want hij heeft totaal geen ervaring. Toen ik coach werd van Ajax, had ik wel elf jaar voor de klas gestaan. Dan kun je zeggen ’dat stelt niets voor’, maar dat stelt alles voor. Zeker op het niveau waarop ik les heb gegeven. Hij moet leren zijn visie over te brengen op spelers. Daar heeft hij nog geen ervaring in. Ik denk dat hij dat kan. Ik ken hem goed en heb nog steeds contact met hem. Ik denk dat hij het gaat waarmaken. Al is ADO natuurlijk wel een bepaalde club. Maar hij doet er in ieder geval ervaring op.”