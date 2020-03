Ronaldinho in Paraguay vast wegens vals paspoort

Dit is bevestigd door de Paraguayaanse minister van Binnenlandse Zaken tegenover lokale media.

De Braziliaan reisde samen met zijn broer onder een vals paspoort het land in. De politie in Asunción, de hoofdstad van Paraguay, pakte - nadat zij getipt werden door de immigratiedienst - de Brazilianen op terwijl zij verbleven in een luxueus hotel aan de rand van de stad. Aldaar moet Ronaldinho samen met zijn broer wachten totdat het Openbaar Ministerie in Paraguay het duo donderdagmorgen meeneemt om hen te verhoren. Dan wordt besloten of Ronaldinho en zijn broer worden vervolgd.

Ronaldinho Gaucho arriveert in Paraguay. Ⓒ AFP

„Op de hotelkamer van Ronaldinho lagen twee Paraguayaanse paspoorten, onder de namen Ronaldo de Assis Moreira en Roberto de Assis Moreira”, meldt het Paraguayaanse medium Fiscalía Paraguay. De naam van de ex-voetballer is weliswaar correct, maar de nationaliteit klopt niet.

Volgens lokale media is Ronaldinho in Paraguay om zijn boek ’Genius of Life’ te presenteren en om een gezondheidsprogramma voor jonge kinderen te ondersteunen. Ronaldinho zou onder valse documenten reizen, omdat hij problemen heeft in Brazilië. Hij kon het land niet uit, omdat zijn paspoort in 2018 werd afgenomen nadat hij enkele milieuwetten zou hebben overtreden.

De voormalig Braziliaanse voetbalster werd eerder in 2018 veroordeeld tot een miljoenenboete, na illegale bouwwerken in Braziliaans beschermd natuurgebied. Toen bleek dat hij die boete niet kon betalen, nam de overheid zijn paspoort af. Sinds september vorig jaar is hij - ironisch genoeg- wel het gezicht van het Braziliaanse toerisme.