Daniel Felipe Martínez wint Ronde van Baskenland na secondespel in slotrit

Voor Martínez is het de tweede eindzege in een etappekoers uit de WorldTour. In 2020 won hij het Critérium du Dauphiné. In de Ronde van Baskenland volgt hij Primoz Roglic op. De winnaar van vorig jaar was nog wel de beste in de openingstijdrit, maar moest in de vijfde etappe de leiderstrui afstaan aan Evenepoel.

De slotetappe telde 135,7 kilometers, maar was loodzwaar met zeven beklimmingen. Op de Krabelin, met nog zo'n 40 kilometer te gaan, kreeg drager van de leiderstrui Evenepoel de eerste echte aanvallen te verduren. Een groep met daarbij Jonas Vingegaard en ook de nummer 2 uit het klassement, Martínez, nam een kleine voorsprong. Na de afdaling wijzigde de samenstelling van de achtervolgers op koploper Davide Formolo weer, mede door een valpartij bij Movistar-renners Enric Mas en Nelson Oliveira.

Op het laatste vlakke stuk voor de slotklim kwam Evenepoel terug bij de koplopers, maar het had de Belg veel krachten gekost. Evenepoel moest op 5 kilometer voor de finish de concurrenten laten gaan. Aleksandr Vlasov probeerde ook Martínez los te rijden, maar de Colombiaan nam het tempo over en achterhaalde ook Formolo die opnieuw was ontsnapt.

In de laatste kilometers kon Izagirre terugkeren bij de koplopers. De Spanjaard, die kort ervoor nog ten val was gekomen na een botsing met Vingegaard, bleek in het sprintje in Arrate vervolgens sneller dan Vlasov en Marc Soler. Evenepoel kwam na 24 seconden binnen. Die achterstand kostte de Belg ook een podiumplaats. In het klassement werd Izagirre tweede op 11 seconden van Martínez, Vlasov werd derde op 16 seconden.