Tranen van vreugde en intens verdriet na WK-finale

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Een emotionele Peter Wright na afloop van de finale met zijn trofee. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Zowel Peter Wright als Michael Smith stonden na afloop van de WK-finale met tranen in hun ogen op het podium, maar het contrast tussen beide emoties kon niet groter. De 51-jarige Snakebite had een paar minuten daarvoor zijn tweede wereldtitel veroverd en was uitzinnig van vreugde, terwijl de pijn van het mislopen van wéér een titel de hevig geëmotioneerde 31-jarige Smith even te veel werd.