Stefanos Tsitsipas haalt uit naar Novak Djokovic: ’De rest wordt voor gek gezet’

,,Het lijkt erop dat niet iedereen zich aan de regels van Tennis Australia en de regering houdt”, sneerde de 23-jarige Griek in een video-interview met Eurosport. ,,Een klein deel van de mensen volgt zijn eigen regels waardoor de rest voor gek wordt gezet. We wisten allemaal heel goed welke protocollen en regels er in Melbourne zouden gelden. Alle tennissers waren op de hoogte. Het is gewaagd om zo tegen de regels in te gaan en deelname aan een grandslam-toernooi te riskeren.”

Tsitsipas was ook niet happig om gevaccineerd worden tegen corona, maar nam de prikken omdat hij geen gedonder wilde krijgen in Australië en andere landen die vaccinatie vereisen om mensen toegang te verlenen. De meerderheid van de twijfelaars ging in de afgelopen maanden overstag.

Bekijk ook: Novak Djokovic voorlopig toegelaten in schema Australian Open

Djokovic kreeg van de Australian Open een medische uitzondering om toch mee te doen ondanks het feit dat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. Eenmaal aangenomen bij de grens bleek zijn visum vorige week toch niet alle eisen te voldoen en werd hij in een quarantainehotel gezet in afwachting van een uitspraak van de rechter. Die bepaalde dat Djokovic niet het land uit hoeft. De Australische minister van immigratie Alex Hawke kan nog altijd anders beslissen.

De afgelopen dagen kwam naar buiten dat iemand uit zijn team in de reisdocumenten van Djokovic had ingevuld dat hij niet meer had gereisd in de twee weken voorafgaand aan zijn trip naar Melbourne. Dit bleek onwaar. Hij dook onder meer op in Marbella. Hiervoor bood de 34-jarige Serviër zijn excuses aan. En ook voor het feit dat hij ondanks een positieve test een journalist van l’Equipe naar Belgrado liet komen voor een interview op 18 december, terwijl Djokovic in quarantaine had moeten zitten omdat hij positief was getest. De man was niet op de hoogte, bleek woensdag.

Bekijk ook: Novak Djokovic door het stof nadat hij ondanks coronabesmetting meewerkte aan interview