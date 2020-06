Nadal: ’Kan me niks voorstellen bij doorgaan US Open’

Dat zei de viervoudig kampioen tegen persbureau AP. „We hebben gewoon meer informatie nodig over hoe de situatie in New York over een paar maanden is. En over hoe het virus zich ontwikkelt, want we moeten niet vergeten dat New York één van de coronabrandhaarden van de wereld is”, sprak de nummer 2 van de wereld. „Over een paar maanden de US Open? Ik hoop het.”

Missen

Normaliter zou Nadal, die woensdag zijn 34e verjaardag vierde, momenteel zijn opwachting maken op Roland Garros. Daar zou hij zijn opgegaan voor zijn dertiende titel. „Ik mis het enorm, maar tegelijkertijd ben ik totaal niet bezig met tennis”, aldus Nadal. „Ik focus me op het leven nu en dat we allemaal weer kunnen leven in een normale maatschappij.”

De Amerikaanse tennisbond USTA heeft het idee om het masterstoernooi van Cincinnati en US Open achter elkaar op het complex van de US Open af te werken. Vooralsnog heeft de US Open, van 31 augustus tot en met 13 september, de speeldata nog niet aangepast vanwege het coronavirus.

Bertens en Haase

Het is de bedoeling dat Roland Garros een week later, op 20 september, van start gaat. Veel tennissers, waaronder Kiki Bertens en Robin Haase, spraken de verwachting uit dat er dit hele kalenderjaar niet meer getennist zal worden.