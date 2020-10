Wielerklassieker Parijs-Roubaix afgelast

De ’Hel van het Noorden’ was vanwege de coronacrisis al uitgesteld van het voorjaar naar zondag 25 oktober, maar de organisatie heeft besloten om de wedstrijd te schrappen.

Het is de tweede grote klassieker die eraan moet geloven. Eerder werd al duidelijk dat de Amstel Gold race in 2020 niet wordt verreden. De race werd verzet van 18 april naar 10 oktober, maar ook de Limburgse klassieker werden de aangescherpte coronamaatregelen te veel.

"We zien jullie op 11 april 2021 op de kasseien"

Vanwege het snel oplopende aantal coronagevallen besloot de Franse minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, deze week om een strenger regime te hanteren voor enkele steden, waaronder Lille. Het laatste stuk van Parijs-Roubaix gaat langs Lille, met de finish op het Vélodrome in Roubaix. Op verzoek van de autoriteiten in Noord-Frankrijk is de koers geschrapt.

"We zien jullie op 11 april 2021 op de kasseien, om een van de geweldigste monumenten in de wielerwereld te vieren", aldus de organisatie.

De Belg Philippe Gilbert zegevierde vorig jaar in Roubaix. De routinier van Lotto Soudal zou op 25 oktober niet meedoen, omdat hij nog te veel last heeft van de knieblessure die hij opliep in de Tour de France.

Mathieu van der Poel zou over ruim twee weken wel aan de start staat in Compiègne, de startplaats van Parijs-Roubaix. Zijn ploeg Alpecin-Fenix had een wildcard gekregen voor de klassieker.

„Dit is uiteraard bijzonder jammer”, reageert Van der Poel in een verklaring. „Ik keek er enorm naar uit om voor de eerste keer de Helleklassieker te rijden. We hadden volgende week woensdag een verkenning gepland met het team. Parijs-Roubaix stond uiteraard met stip aangeduid en zou mijn vijfde monument worden dit seizoen. Het is jammer dat ik nu tot 2021 moet wachten om deze legendarische wedstrijd te rijden.”