Vrouwonvriendelijke uitspraken komen Yoshido Mori duur te staan

Mori liet onlangs weten: „Als we het aantal vrouwelijke bestuursleden verhogen, moeten we verzekeren dat de spreektijd ietwat wordt beperkt. Ze hebben moeite met afronden, wat irritant is”, zei de voorzitter, die later tijdens een persconferentie zijn verontschuldigingen aanbood. Het IOC noemde de uitspraken „ongepast” in een tijd waarin het streven naar gendergelijkheid centraal staat.

Naar verluidt zou Saburo Kawabuchi, voormalig voorzitter van de Japanse voetbalbond, niet zijn ingegaan op het aanbod Mori te vervangen.