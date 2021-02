Vrouwonvriendelijke uitspraken komen Yoshiro Mori duur te staan

Mori liet onlangs weten: „Als we het aantal vrouwelijke bestuursleden verhogen, moeten we verzekeren dat de spreektijd ietwat wordt beperkt. Ze hebben moeite met afronden, wat irritant is”, zei de voorzitter, die later tijdens een persconferentie zijn verontschuldigingen aanbood. Het IOC noemde de uitspraken „ongepast” in een tijd waarin het streven naar gendergelijkheid centraal staat.

„Mijn ongepaste uitspraken hebben voor veel opschudding gezorgd. Ik treed vandaag terug als voorzitter en wil me nogmaals verontschuldigen voor alle problemen die ik veroorzaakt heb. Het belangrijkste is dat de Spelen succesvol zijn”, liet Mori optekenen.

Naar verluidt zou Saburo Kawabuchi, voormalig voorzitter van de Japanse voetbalbond, niet zijn ingegaan op het aanbod Mori te vervangen. Olympisch minister Seiko Hashimoto, een 56-jarige oud-schaatster, is nu in beeld.

De leden van het organisatiecomité kwamen vrijdag samen om „hun mening te uiten over de opmerkingen van de heer Mori” en „toekomstige initiatieven” van het organisatiecomité te bespreken op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen.