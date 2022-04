Annemiek van Vleuten breekt pols bij val in trainingsrit

Dat schrijft Van Vleuten op haar eigen officiële website. „Waar ik uitkeek naar twee weken super leuk chillen thuis, is dat plan in het water komen te vallen. Ik was donderdag gezellig fietsen met mijn oud-ploeggenote Iris Slappendel. Daarbij ben ik heel ongelukkig ten val gekomen, waarbij ik mijn hele lichaamsgewicht heb opgevangen op mijn pols.”

In goede handen

Van Vleuten voelde direct dat het niet goed was en ze haar pols gebroken had. „Een operatie was noodzakelijk, ongeacht of ik wielrenster ben of niet. De breuk is niet zo gecompliceerd, maar wel noodzakelijk om te opereren. Gelukkig ken ik de mensen van het ziekenhuis heel goed, ik weet wel dat ik in heel goede handen ben.”

Van Vleuten schreef afgelopen zondag nog voor de tweede keer de Belgische wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik op haar naam. Ze verschijnt door haar blessure komende maand niet aan de start voor de Spaanse koersen Navarra Classics, Itzulia Women en Vuelta a Burgos. „Ik zou het Spaanse blok gaan koersen, maar die moet ik van mijn agenda gaan halen. Qua herstel heeft het wel goede vooruitzichten. Het is alleen voor mijzelf heel vervelend dat ik lekker wilde genieten en ik nu door zoiets ongelukkigs in de lappenmand zit. Het gaat wel weer goedkomen en ik heb er vertrouwen in dat ze in het ziekenhuis ook meedenken, zodat ik ook geen trainingsachterstand oploop.”

Haar ploeg Movistar verwacht dat Van Vleuten zich goed kan voorbereiden op de grote ronden Giro d’Italia Donne en Tour de France Femmes.