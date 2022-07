Vitesse versterkt zich met Ryan Flamingo

Flamingo heeft inmiddels afscheid genomen van zijn ploeggenoten bij Sassuolo en meldt zich morgen voor de medische keuring en afronding van zijn overgang.

Flamingo, die nog tot medio 2025 onder contract staat bij Sassuolo, is enkele jaren geleden door de Italiaanse club gescout in de jeugd van Almere City. Afgelopen seizoen heeft Flamingo veel indruk gemaakt in de Primavera, de Italiaanse beloftencompetitie, waarin hij als verdediger maar liefst veertienmaal doel trof. Daarmee vestigde hij een record in de Primavera. Het record stond op naam van niemand minder dan Marco Materazzi, die er als verdediger twaalf maakte in de Primavera.

Flamingo is de vierde defensieve versterking voor Vitesse, dat zich geconfronteerd zag met een leegloop deze zomer. Tegenover het vertrek van rechtsback Eli Dasa en de centrumverdedigers Riechedly Bazoer, Jacob Rasmussen, Dominik Oroz en Danilho Doekhi staat nu de komst van rechtsachter Carlens Arcus (transfervrij overgenomen van Auxerre) en de centrumverdedigers Melle Meulensteen (voor 1 miljoen euro overgenomen van RKC Waalwijk), Ferro (gehuurd met optie tot koop van Benfica) en Flamingo.