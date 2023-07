Djokovic op Wimbledon weer stap dichter bij 24e grandslam-titel, Tsitsipas verrassend onderuit

De partij was zondag al begonnen, maar moest toen na twee sets worden onderbroken. Na 23.00 uur mag er niet meer worden gespeeld op Wimbledon. De avondklok is ingevoerd om rekening te houden met de omgeving van Wimbledon.

Hurkacz herstelde zich maandag van de twee nipt verloren tiebreaks en trok de derde set naar zich toe. Djokovic, die daarmee voor het eerst dit toernooi een set verloor, was daarna op tijd weer bij de les en een break in de vierde set kwam Hurkacz niet meer te boven.

Djokovic neemt het voor een plek in de halve eindstrijd op tegen de Rus Andrej Rublev. „Dat wordt een heel andere wedstrijd. Elke wedstrijd hier wordt het zwaarder”, aldus Djokovic. „Ook al kun je je nauwelijks voorstellen dat het moeilijker kan zijn dan tegen Hubert, die ongelooflijk goed serveerde.”

Tsitsipas uitgeschakeld in de vierde ronde van Wimbledon

Stefanos Tsitsipas is uitgeschakeld in de vierde ronde van Wimbledon. De als vijfde geplaatste Griekse tennisser liet zich in de derde ronde verrassen door de Amerikaan Christopher Eubanks. De nummer 43 van de wereld versloeg Tsitsipas met 3-6 7-6 (4) 3-6 6-4 6-4.

Eubanks kwam met een toernooizege op zak naar het grandslamtoernooi in Londen. Hij pakte zijn eerste titel bij het grastoernooi in Mallorca. Hij debuteert dit jaar op de All England Club, maar lijkt niet onder de indruk van de bijzondere ambiance op Wimbledon. In de tweede ronde schakelde hij al de als twaalfde gerangschikte Brit Cameron Norrie uit.

Tsitsipas presteerde dit jaar goed op de grandslamtoernooien. Bij de Australian Open haalde hij de finale en op Roland Garros bereikte hij de laatste acht. Maar op Wimbledon kwam hij nooit verder dan de vierde ronde. Vorig jaar lag hij er al een ronde eerder uit. In de vijfde set kreeg hij bij een stand van 5-4 voor Eubanks nog wel de kans om terug te breken. Maar hij benutte de mogelijkheden niet. Eubanks maakte de partij met 6-4 af.

Eubanks was dolblij na het bereiken van de kwartfinales. „Ik leef in een droom op dit moment. Dit is krankzinnig. Ik kan het niet geloven”, zei hij na zijn negende overwinning op rij op gras. „De afgelopen jaren heb ik een moeizame relatie gehad met gras, maar het is mijn beste vriend op dit moment.”

Hij neemt het in de kwartfinales op tegen de Rus Daniil Medvedev.

Medvedev door blessure Lehecka voor het eerst in kwartfinale

Daniil Medvedev staat voor het eerst in de kwartfinales van Wimbledon. Maandag gaf zijn Tsjechische tegenstander Jiri Lehecka op met een blessure. De Russische nummer 3 van de wereld had de eerste twee sets met 6-4 6-2 gewonnen.

Daniil Medvedev. Ⓒ ANP/HH

„Ik zag dat zijn bewegingsvrijheid beperkt was, maar ik zag niet dat het zo erg was dat het echt problemen veroorzaakte. Ik had geen andere keuze dan te blijven vechten tot het laatste punt”, aldus Medvedev, die in de kwartfinales dus de ongeplaatste Eubanks treft.

