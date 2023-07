Medvedev door blessure Lehecka voor het eerst in kwartfinale Wimbledon

„Ik zag dat zijn bewegingsvrijheid beperkt was, maar ik zag niet dat het zo erg was dat het echt problemen veroorzaakte. Ik had geen andere keuze dan te blijven vechten tot het laatste punt”, aldus Medvedev, die in de kwartfinales de als vijfde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas of de ongeplaatste Christopher Eubanks uit de Verenigde Staten treft.