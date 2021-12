Vooruitblik Champions League: wat staat waar op het spel?

De Telegraaf zet de rangen en standen op een rijtje.

Groep A

De groepswinst is voor Manchester City, terwijl Paris Saint-Germain tweede wordt. Wie er na de winterstop verder gaat in de Europa League, wordt deze dinsdagavond bepaald. RB Leipzig en Club Brugge staan allebei op 4 punten, en omdat het onderling resultaat in het voordeel van de Duitsers is, weten zij zich verzekerd van de derde plaats als ze gelijk in punten eindigen met de Belgen. Leipzig treft in eigen huis Manchester City, Club Brugge moet op bezoek bij Paris Saint-Germain

Programma:

18.45 uur: Paris Saint-Germain - Club Brugge

18.45 uur: RB Leipzig - Manchester City

Stand:

1. Manchester City 5-12 (17-8)

2. Paris Saint-Germain 5-8 (9-7)

3. RB Leipzig 5-4 (13-13)

4. Club Brugge 5-4 (5-16)

Groep B

De ontknoping in Groep B is verreweg de spannendste van vanavond. Liverpool is als nummer 1 al geplaatst, maar daarachter kunnen nog drie ploegen als tweede, derde of vierde finishen. De beste papieren zijn voor FC Porto. De Portugezen hebben 5 punten en spelen thuis tegen Atletico, dat 4 punten heeft. Ook AC Milan heeft er 4. De Italianen ontvangen thuis Liverpool, maar zijn bij een zege afhankelijk van het resultaat bij FC Porto-Atletico Madrid.

Programma:

21.00 uur: AC Milan - Liverpool

21.00 uur: FC Porto - Atletico Madrid

Stand:

1. Liverpool 5-15 (15-5)

2. FC Porto 5-5 (3-8)

3. AC Milan 5-4 (5-7)

4. Atletico Madrid 5-4 (4-7)

Groep C

In de groep van Ajax zijn ook de kaarten al geschud. De Amsterdammers gaan als groepswinnaar door, Sporting Lissabon lift als nummer 2 mee naar de achtste finales. Borussia Dortmund gaat na de winterstop verder in de Europa League, Besiktas is uitgevoetbald. Ajax kan dinsdag wel als eerste Nederlandse club ooit alle groepsduels in de Champions League winnend afsluiten. Dat gebeurde slechts zes keer eerder in de geschiedenis van het toernooi.

Programma:

21.00 uur: Ajax - Sporting Lissabon

21.00 uur: Borussia Dortmund - Besiktas

Stand:

1. Ajax 5-15 (16-3)

2. Sporting Lissabon 5-9 (12-8)

3. Borussia Dortmund 5-6 (5-11)

4. Besiktas 5-0 (3-14)

Groep D

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij kunnen met Internazionale de groepswinst nog pakken, maar moeten daarvoor wel aan een pittige opdracht voldoen: winnen in Bernabeu bij Real Madrid. De Spanjaarden hebben genoeg aan een remise. FC Sheriff gaat als nummer 3 op bezoek bij Shakhtar Donetsk, maar beide clubs kunnen niet meer omhoog of omlaag.

Programma:

21.00 uur: Real Madrid - Internazionale

21.00 uur: Shakhtar Donetsk - FC Sheriff

Stand:

1. Real Madrid 5-12 (12-3)

2. Internazionale 5-10 (8-3)

3. FC Sheriff 5-6 (6-10)

4. Shakhtar Donetsk 5-1 (1-11)