’Donny van de Beek maakt opvallende transfer’

„PSV is niks opgeschoten met 16 maanden Roger Schmidt”, stelt Driessen, na de oorwassing tegen Ajax in de Johan Cruijff (5-0). Hoe moet het verder in Eindhoven? In Kick-off de analyse.

Welke spelers zullen Ajax het eerst gaan verlaten, als de zegereeks doorgaat? Ook die vraag komt aan bod. Driessen verwacht dat Dusan Tadic en Daley Blind wel eens de eerste spelers zouden kunnen zijn, die nog een transfer maken.

Natuurlijk ook volop ontwikkelingen in het buitenland. Marco van Basten was zeer kritisch over de capaciteiten van Mark van Bommel, die is ontslagen als coach bij VfL Wolfsburg. Verweij: „Zo krijgt Van Bommel nog even een trap, terwijl hij al op de grond ligt.”

Verder heeft de Ajax-volger ook nieuws over Donny van de Beek.

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify:

Bekijk ook: Spanning loopt op bij socios FC Barcelona

Bekijk ook: Spaanse media halen uit naar Frenkie de Jong en Memphis Depay