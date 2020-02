Gouden Harrie Lavreysen: ’Ik dacht dat ik was uitgeschakeld’

Harrie Lavreysen toont het goud. Ⓒ AP

BERLIJN - Er was wéér goud voor Harrie Lavreysen, maar de euforie binnen de sprintploeg was een stukje minder dan een avond eerder na de teamsprint. Toen stonden ook Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli te stralen in hun regenboogtrui, nu haalden beiden niet eens de finale van de keirin tijdens de WK baanwielrennen. Het is misschien wel het tikje dat Oranje nodig heeft om te voorkomen dat het binnen hengelen van medailles té gemakkelijk gaat.