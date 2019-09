Van den Brom twijfelt niet aan supermiddenveld FC Utrecht

FC Utrecht-trainer John van den Brom Ⓒ BSR/Soccrates

UTRECHT - De eerste keer dat het supertrio op het FC Utrecht-middenveld samenspeelde, was dat geen groot succes. In Enschede was het samenspel van de van PSV teruggehaalde Bart Ramselaar en Adam Maher (ex-PSV) en Simon Gustafson (ex-Feyenoord) nog stroef, terwijl FC Utrecht in de Grolsch Veste met 3-1 onderuit ging. Toch twijfelt trainer John van den Brom niet aan de potentie van het supermiddenveld.