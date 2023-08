VIDEO Neymar getrakteerd op droneshow bij presentatie in bomvol stadion Al-Hilal

Het was al officieel, maar nu is het écht: Neymar werd zaterdagavond in een vol stadion voorgesteld als nieuwe speler van Al-Hilal. De Braziliaan was met een Boeing 747 (enkel voor hem geregeld door een prins) naar Saoedi-Arabië gevlogen en klaargestoomd voor zijn presentatie voor de competitiewedstrijd tegen Al-Feiha (1-1).

Neymar Ⓒ ANP/HH