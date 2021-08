’Strijd tussen Antony en Steven Berghuis is los’

DOELMAN

Volgens de 28-voudig international verdient Hobie Verhulst na de winst in Heerenveen een plek onder de lat. „Er was geen echte uitblinker wat keepers betreft deze speelronde, maar Verhulst was in het slotstuk de beste. Hij had geen schuld aan de tegengoal, was attent en verrichtte een paar prima reddingen, waardoor AZ met 1-3 won”, aldus Brandts.

DEFENSIE

„De rechtsback is voor mij Noussair Mazraoui”, vervolgt de WK-finalist van 1978. „Hij is snel en brengt echt goed voetbal over de rechterkant. Misschien wordt dat nog wel eens een beetje onderschat in zijn geval.”

Edson Alvarez krijgt instructies van Erik ten Hag. Rapporteur Ernie Brandts is onder de indruk van de 23-jarige Mexicaan. Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

„André Ramalho is voor mij de leider die PSV centraal achterin miste”, zegt Brandts over de man van twee goals tegen FC Groningen. „En dat kan hij dus ook vanuit een spelhervatting. Daarmee heeft PSV er een wapen bij. Hij is goed in de opbouw, brengt meer voetbal van achteruit. Al ben ik nog wel benieuwd hoe hij is als PSV echt een keer onder druk zal worden gezet.”

„Willem Janssen zet ik daarnaast, omdat hij blijft laten zien echt een leider van FC Utrecht te zijn. Hij lijdt weinig balverlies, was ook tegen Feyenoord weer safe aan de bal en dat is belangrijk voor die ploeg.”

„Aslak Fonn Witry van AZ is de linksback”, vertelt Brandts over de Noorse ’noodoplossing’, nu de rechtsback in Heerenveen aan de linker- in plaats van rechterkant speelde door afwezigheid van Owen Wijndal. „Fonn Witry krulde met rechts een bal in de bovenhoek en voorkwam een doelpunt van Henk Veerman. Zijn invloed was daardoor groot.

MIDDENVELD

„Wanneer je Edson Alvarez tegen Vitesse zag spelen, dan begrijp je dat Erik ten Hag hem zo belangrijk vindt, waardoor zelfs een bod over de twintig miljoen euro op hem werd afgewezen. Ik vind hem de speler van de week. Hij heeft echt héél veel duels gewonnen. Als Ajax balverlies leed, gaf hij meteen druk naar voren en kwam de ploeg weer snel in balbezit. Dat was heel belangrijk voor Ajax en wordt vaak onderschat in het voetbal.”

„Tesfaldet Tekie viel mij echt op bij Fortuna Sittard. Dat is een lekker voetballertje. Goed aan de bal, goede loopacties op het middenveld. Ik denk dat hij nog wel een stapje omhoog zou kunnen maken.”

„Ryan Gravenberch was ook tegen Vitesse weer zo sterk”, zegt Brandts, die hem al zijn facetten weer zag benutten. „Hij heeft loopvermogen, scorend vermogen en een versnelling met de bal aan de voet. Hij passeert daarmee heel makkelijk, ziet het spelletje, lijdt weinig balverlies en pakt ook ballen af.”

AANVAL

„Antony was geweldig aan de bal”, aldus Brandts, die verwacht dat de concurrentiestrijd met Steven Berghuis ontketend is. „Hoe Antony zijn acties maakte op snelheid, wat was hij gevaarlijk zeg. Ik denk dat de concurrentie van een international als Berghuis hem alleen maar beter maakt. Dat merkt hij, want hij was enorm gemotiveerd. Berghuis moet nu knokken en laten zien dat hij geschikt is voor de top, want hij kan geweldig voetballen.”

"Ik vind ook dat zij beiden snel in aanmerking moeten komen voor een basisplaats bij Oranje"

„In de spits heb ik Mats Seuntjens staan. Er zijn dit weekend meerdere aanvallers geweest die twee doelpunten maakten, maar hij viel echt op met zijn spel. Hij gaf eerst een assist, maar als je ziet hoe hij dat doelpunt ook maakte… Hij is steeds aanspeelbaar, veel in beweging en heeft een fijne techniek. Het was een genot om naar hem te kijken.”

„Cody Gakpo is voor mij de linksbuiten”, zegt Brandts over de vice-captain van de Eindhovenaren. „Wat maakt hij snel stappen bij PSV. Ik vind dat hij en Gravenberch veel van elkaar weg hebben. Andere posities natuurlijk, maar wel qua loopvermogen, het versnellen en makkelijk passeren. Ik vind ook dat zij beiden snel in aanmerking moeten komen voor een basisplaats bij Oranje.’’