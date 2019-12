Nederland in de ban van clash der titanen

Geen grammetje te veel. Badr Hari (l.) en Rico Verhoeven bij de weging voor hun clash van morgenavond. Ⓒ BSR Agency

Groot, groter, grootst. Was de eerste partij tussen kickbokshelden Rico Verhoeven en Badr Hari al een ware happening, de rematch belooft pas écht een spektakelstuk te worden. Nog nooit was Nederland zo in de ban van twee vechtersbazen.