Memphis Depay: ’Niet laten aanpraten dat het een dramatische wedstrijd was’

„We hebben ook best wat dingen gecreëerd. We moeten hier niet te lang in blijven hangen, zaterdag is er weer een wedstrijd.”

Bondscoach Frank de Boer en zijn spelers vlogen na de nederlaag woensdag in Istanbul (4-2) direct terug naar Nederland. „Onderweg hebben we het natuurlijk over de wedstrijd gehad. Dat was gewoon een teleurstelling. We weten dat er een paar schepjes bovenop moeten qua kwaliteit en scherpte”, zei Depay na een hersteltraining in Zeist. „We zijn het er met elkaar over eens dat het beter moet. Gelukkig hebben we zaterdag weer een wedstrijd om te reageren.” Oranje speelt dan in Amsterdam tegen Letland.

Volgens Depay zat tegen Turkije alles tegen bij Oranje. „Matthijs de Ligt maakte in de eerste helft een goal, ik zag die bal over de lijn gaan. En zij maakten ook nog hands. Maar ja, dat krijg je dan allemaal niet mee. Die 3-0 voor Turkije gelijk aan het begin van de tweede helft was zeker een klap. Het was best apart: wij hadden de hele tijd de bal, maar zij kwamen drie keer bij ons voor het doel en het stond 3-0”, zei de aanvaller, die na het inbrengen van spits Luuk de Jong naar de linkerflank verhuisde. Daar vandaan gaf hij de assists bij de doelpunten van de invallers Davy Klaassen en De Jong.

’Vibe is goed’

Het Nederlands elftal moet wederom in de achtervolging, iets wat de afgelopen jaren steeds gebeurde aan het begin van een kwalificatiereeks. Voor het gemiste EK 2016 begon Oranje met een 2-1-nederlaag bij Tsjechië, twee jaar later in de kwalificatie richting het eveneens misgelopen WK 2018 bleef het gelijkspel tegen Zweden (1-1) de ploeg de hele tijd achtervolgen. Voor het EK 2020 startte Oranje met een nipte nederlaag bij wereldkampioen Frankrijk (2-1), al volgde daarna herstel én kwalificatie voor de Europese eindronde.

„We zitten op de goede weg, we hebben al genoeg goede wedstrijden gespeeld om dat aan te tonen”, aldus Depay. „Zo’n mindere wedstrijd als tegen Turkije zit er ook wel eens tussen. We weten echter allemaal waar we vandaan komen en dat we ons gekwalificeerd hebben voor het EK. Dat moeten we nu weer gaan doen. De ’vibe’ in de groep is goed. Natuurlijk, als je wint, is de dag erna een stuk leuker. Dan kijk je je goals terug en heb je een lekker gevoel. Nu niet, maar dat is ook voetbal. We analyseren wat beter kan en dat nemen we mee richting de volgende wedstrijd.”

