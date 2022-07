Oranje hockeysters naar kwartfinales WK na 3-1 zege op dapper Chili

Met ‘negen uit drie’ is de selectie van Jamilon Mülders poulewinnaar, wat een rechtstreeks ticket voor de knock-outfase betekent. Duitsland, dat het tegenvallende Ierland met 3-0 versloeg, eindigt de groep als runner-up en moet nog aan de bak in de ‘crossover’.

Oranje hoeft pas over zes dagen weer in het Wagener Stadion in actie te komen. Dan wacht mogelijk opnieuw een confrontatie met Chili. De nummer drie van Poule A moet het zaterdag in een tussenronde opnemen tegen de nummer twee uit Poule D. Dat zou wel eens België kunnen gaan worden, dat onder leiding staat van de Nederlandse coach Raoul Ehren.

Grand dames

De opening van de wedstrijd was voor de wereldkampioen en geschiedde in eendrachtige samenwerking tussen de twee ‘grand dames’ van het Nederlandse hockey. Lidewij Welten speelde zich na anderhalve minuut in de cirkel slim vrij en lanceerde Eva de Goede. Die bleef rustig, schoof de bal langs keeper Claudia Schuler maar zag Fernanda Villagran knap op de lijn redding brengen.

Oranje kreeg in het eerste kwart twee corners. De eerste werd door Yibbi Jansen met komeetsnelheid rakelings overgesleept, bij de tweede poging was Frédérique Matla aan zet. De speelster van Den Bosch bracht Villagran dusdanig in problemen, dat de bal bij de tweede paal vrij kwam te liggen. Welten was er als de kippen bij om binnen te tikken. Dat zij dit met de bolle kant deed, ontging alles en iedereen, inclusief de Japanse arbiter Jamada die op een meter afstand stond.

Chileens ongeloof

Xan de Waard had het met haar rushes weer een paar keer flink op haar heupen en lanceerde Matla met een fijne steekbal. De doelpuntenmachine uit Huizen aarzelde geen moment en schoot met haar backhand kiezelhard op de onderkant van de lat. Pech voor Nederland.

Yibbi Jansen van Nederland schreeuwt het uit van vreugde als ze gescoord heeft. Ⓒ René Bouwman.

De 2-0 leek er bij de derde strafcorner alsnog aan te komen, maar in plaats daarvan werd het 1-1. De inzet van Matla werd wegens gevaarlijk spel afgefloten, waarna Chili razendsnel counterde, Sanne Koolen de bal onhandig op haar stick kreeg en Francisca Tala het doelpunt van haar leven maakte. De tientallen Chileense fans vielen elkaar op de volle tribunes vol ongeloof in de armen.

Reddende Salvador

Matla had Nederland nog met een voorsprong kunnen laten rusten. Maar toen zij na een knappe dribbel de stick al in haar nek had, bemoeide Laurien Leurink zich onnodig met de aanval en snoepte Matla de bal af. Werk dus aan de winkel voor Oranje in de tweede helft.

Maria Verschoor bezorgde de thuisploeg in het derde kwart bijna een geweldige doorstart, maar haar doelpoging miste op aangeven van De Waard net de kracht om Natalia Salvador, een ‘verse’ keeper, te verschalken. Niet veel later was Salvador attent bij een pass van Leurink op Matla, waar Oranje veel meer mee had moeten doen. Een schot van Matla uit de draai spatte op de bodyprotector van Salvador uiteen.

Magistrale backhand

Met nog drie minuten te gaan in het derde kwart kwam het Nederlands elftal wederom op voorsprong. Het kreeg twee corners op rij, waarbij Jansen beide keren mocht aanleggen. De eerste ging via een stick naast, de tweede ging via de stick van Salvador tergend langzaam over de doellijn. De voorsprong was overigens dik verdiend, gezien de overmacht van de dames in oranje en het ene kansje van de Zuid-Amerikaansen.

Net als tegen Duitsland was Nederland in de slotfase bij machte om een tandje hoger te schakelen en dat resulteerde voor de beslissing. Leurink sneed over de ‘rechter’ achterlijn, trok de bal terug die via een Chileens stick bij De Goede terechtkwam. Die sloeg de bal met haar backhand en bekeken in de rechterbovenhoek: 3-1. Wat een wereldgoal.