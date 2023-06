Aanklager wil Steven Berghuis twee duels schorsen voor slaan FC Twente-fan

De betreffende supporter riep wat naar Berghuis, die op het punt stond de spelersbus in te stappen. Op een filmpje op Twitter was te zien dat de 45-voudig international van Oranje een klap uitdeelde. Ajax gaf een boete aan Berghuis, die spijt betuigde. „Ik had dit niet moeten doen”, zei hij.

De aanklager betaald voetbal vindt het gedrag van Berghuis in strijd met de reglementen en de gedragscode ’Officials Betaald Voetbal’ van de KNVB omdat met zijn actie het betaald voetbal en de voetbalsport in het algemeen in diskrediet wordt gebracht. „De aanklager neemt in het schikkingsvoorstel mee dat Berghuis als speler een voorbeeldfunctie heeft, maar ook dat hij werd geprovoceerd door grove beledigende uitlatingen”, aldus de KNVB.

Als Berghuis de straf accepteert, mist hij de eerste drie competitiewedstrijden. De aanvaller kreeg tegen FC Twente zijn vijfde gele kaart van het seizoen, wat automatisch één duel schorsing betekent. Daar zouden er dan dus twee bij komen. Als Berghuis niet akkoord gaat, buigt de tuchtcommissie zich over de zaak. De Ajax-speler heeft tot komende maandag 12.00 uur de tijd om te reageren op het voorstel.

De zaak rond Berghuis is niet uniek. Toenmalig FC Zwolle-voetballer Dennis van der Wal kreeg in 2008 een schorsing van drie wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) opgelegd toen hij na de uitwedstrijd tegen MVV een tik uitdeelde aan een fan van de Maastrichtenaren.