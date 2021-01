Manchester City-speler Benjamin Mendy breekt coronaregels bij nieuwjaarsfeest

„De club is teleurgesteld en voert een intern onderzoek uit”, meldde City aan de BBC. Mendy woont in een regio die valt onder de strengste Britse coronaregels. Het is daar verboden om mensen van buiten het eigen huishouden binnen te ontvangen.

Via de sociale media doken wat beelden op van het huisfeestje bij Mendy. De 26-jarige Fransman heeft inmiddels excuses gemaakt.

Coronabesmettingen

Eerder in de week kon de uitwedstrijd van City tegen Everton niet doorgaan, vanwege een toenemend aantal coronabesmettingen binnen de selectie van de club uit Manchester. City speelt zondag wel tegen Chelsea. Manager Pep Guardiola mist naar eigen zeggen dan „vijf belangrijke spelers”, omdat ze besmet zijn.

De Serviërs Luka Milivojevic (Crystal Palace) en Aleksandar Mitrovic (Fulham) moesten zich bij hun club eveneens verantwoorden voor het bezoeken van een feest met de jaarwisseling. Drie spelers van Tottenham Hotspur (Sergio Reguilón, Erik Lamela en Giovani Lo Celso) overtraden de coronaregels door met kerst een feestje te bezoeken.