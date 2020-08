Fabio Jakobsen (23) heeft operatie van vijf uur ondergaan

Donderdagmiddag rond 14.00 uur komt het ziekenhuis met een volgende update.

De Nederlander kwam bij de finish van de eerste etappe in de Ronde van Polen zwaar ten val na een manoeuvre van Dylan Groenewegen. Jakobsen verbrijzelde daarbij zijn gehemelte en luchtpijp.

„Een diagnostische test onthulde geen hersen- of rugletsel, maar vanwege de ernst van zijn meerdere verwondingen wordt hij nog steeds in comateuze toestand gehouden en moet hij de komende dagen nauwlettend in de gaten worden gehouden in het Wojewódzki Szpital in Katowice”, aldus Deceuninck - Quick-Step. „Meer informatie zal in de komende uren worden verstrekt. Ondertussen willen we u bedanken voor uw hartverwarmende steun.”

UCI: onderzoek naar Groenewegen

De internationale wielerfederatie UCI stelt een onderzoek in naar het gedrag van Groenewegen. „Wij veroordelen het gevaarlijke gedrag ten zeerste”, aldus de UCI in een verklaring. „Groenewegen stuurde Jakobsen de boarding in, vlak voor de finish, en veroorzaakte daarmee een massale valpartij. Dit gedrag is voor ons onacceptabel. We hebben onze disciplinaire commissie gevraagd een onderzoek in te stellen en passende maatregelen te nemen tegen deze renner.”

Groenewegen, die vallend als eerste over de finish kwam, is inmiddels niet alleen zijn overwinning kwijt, maar ook uit de wedstrijd gezet.

Het incident lokte veel woedende en emotionele reacties uit. Ploegbaas Patrick Lefevere van Deceuninck - Quick-Step haalde het hardst uit naar Groenewegen. „Deze man moet de gevangenis in. Ik stap naar de rechter. Dit soort crimineel gedrag mag niet meer voorkomen in het peloton.”