Herbeleef ijzersterke EK-start Italië

Italië-aanvoerder Giorgio Chiellini in een kopduel met Yusuf Yacizi van Turkije. Ⓒ AFP

Een jaar later dan de bedoeling was, is EURO 2020 van start in Rome. In Stadio Olimpico klopte een sterk Italië een tegenvallend Turkije met 3-0. Herbeleef de clash hieronder via ons liveblog en uitgebreide statistieken.