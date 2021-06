Live: Het is EK begonnen! Volg hier Turkije - Italië

Het Europees kampioenschap voetbal is vrijdagavond kort voor het openingsduel tussen Italië en Turkije in het Stadio Olimpico van Rome officieel geopend met een muzikaal spektakel. De hoofdrol was weggelegd voor de Italiaanse tenor Andrea Bocelli, die live optrad voor de 16.000 toeschouwers.

Daarna werd het officiële EK-lied We Are The People gespeeld, gemaakt door de Nederlandse dj Martin Garrix samen met Bono en The Edge van de Ierse band U2.

De wedstrijd in groep A tussen Italië en Turkije staat onder leiding van Danny Makkelie. Wales en Zwitserland zijn de overige twee landen in de poule. Zij komen zaterdag in actie.

Het EK kon vorig jaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis en werd daarom verplaatst naar de zomer van 2021. Het toernooi met 24 landen vindt verspreid over Europa plaats.