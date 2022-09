Nyck de Vries topkandidaat bij AlphaTauri

Gasly is op zijn beurt op weg naar Alpine. De Vries is ook bij het Franse team in beeld, mocht de overgang van Gasly niet doorgaan. Eerder was de Amerikaan Colton Herta in beeld bij AlphaTauri, maar die deal lijkt van de baan.

Deal dichtbij

Inmiddels is De Vries dus in beeld bij AlphaTauri. Gezien zijn meeting met Red Bull-topman Marko is een deal dichtbij. Gasly kan dan alsnog naar Alpine.

Geweldig debuut

De Vries debuteerde afgelopen weekeinde in Monza bij Williams als vervanger van de zieke Alex Albon en pakte direct twee WK-punten.