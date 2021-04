Erik ten Hag blijft hopen op André Onana

Ajax en Onana werden het de afgelopen maanden niet eens over een nieuwe verbintenis. Directeur voetbalzaken Marc Overmars maakte vorige week bekend dat hij de onderhandelingen heeft gestaakt, tot verbazing van de zaakwaarnemer van Onana die vertelde dat de doelman openstaat voor contractverlenging.

Ajax trok vrijdag met Remko Pasveer een ervaren doelman aan en heeft met Maarten Stekelenburg en Kjell Scherpen nog twee keepers onder contract staan. De komst van Pasveer betekent volgens Ten Hag niet dat er geen toekomst meer is voor Onana bij Ajax. „Maar hij is wel voor 1 jaar geschorst”, zei hij over de doelman die na een dopingschorsing deze zomer bij het CAS in beroep gaat en daar strafvermindering wil afdwingen.

Ten Hag bevestigde dat de kans groot is dat Scherpen volgend seizoen verhuurd wordt. Onana staat tot volgend jaar zomer onder contract. Ajax wil hem dan niet transfervrij laten vertrekken. Als Onana niet bijtekent, dan zal Ajax hem na dit seizoen proberen te verkopen.

„André heeft een groot aandeel in onze aanstaande titel gehad”, zei Ten Hag, die niet weet hoe hij de doelman uit Kameroen volgende week na het duel met FC Emmen bij een mogelijk kampioensfeest kan betrekken. „Hij mag ook niet trainen met ons. Ik zal nog eens naar de reglementen kijken, maar ik denk dat het lastig wordt.”

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.