Helmond Sport gooit kritische aanvoerder uit selectie

De 27-jarige verdediger, die zijn beklag deed in het Eindhovens Dagblad, doet niet mee in de komende wedstrijd tegen Jong PSV. Daarna zal Helmond Sport bekijken hoe het verder moet met Van der Meer.

Van der Meer mopperde over zijn reserverol na de verloren bekerwedstrijd van afgelopen week tegen Go Ahead Eagles. Zijn uitspraken waren voor de club aanleiding tot disciplinaire maatregelen. „Het gaat hier met name om zijn uitspraken over het feit dat hij de afgelopen competitiewedstrijden niet tot de basis behoorde, en de uitlatingen omtrent zijn gewenste opstelling voor de komende wedstrijden. Helmond Sport is van mening dat de technische staf in alle vrijheid de opstelling moet kunnen bepalen, uitspraken van de aanvoerder over zijn eigen positie dragen daar niet aan bij”, aldus de club.

Helmond Sport presteert dit seizoen matig; de club staat op de negentiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. „De moeilijke fase waarin Helmond Sport zich momenteel op sportief gebied bevindt, vraagt om een selectie die als één team strijdt om de gestelde doelen te behalen. Elke vorm van afleiding moet daarbij worden uitgesloten”, aldus de club.

