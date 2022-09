Premium Het beste van De Telegraaf

Leeuwinnen ondanks matig EK zeer gewild op transfermarkt Oranje goud waard: waar Groenen voor recordsom ging, werd megatransfer Roord geblokkeerd

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Waar Jackie Groenen (links) een toptransfer maakte, lijkt Jill Roord (rechts) nog even geduld te moeten hebben. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De Nederlandse voetbalvrouwen mogen dan een tegenvallend eindtoernooi achter de rug hebben, de Oranje Leeuwinnen zijn nog steeds zeer gewild op de transfermarkt. Jackie Groenen werd donderdag door de Franse topclub Paris Saint-Germain voor maximaal 150.000 euro overgenomen van Manchester United en werd daarmee de duurste Nederlandse voetbalster ooit. De vraag is echter: hoe lang blijft dat record staan? Bondscoach Andries Jonker heeft goud in handen, want aan meerdere spelers wordt flink getrokken.