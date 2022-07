Sarina Wiegman gidst ook Engelse vrouwen naar Europese titel

Engeland ging vol vertrouwen de finale in. Onder Wiegman werd tot zondag nog geen enkele keer verloren. Zeventien van de negentien duels met de Nederlandse coach aan het roer eindigden in een Engelse zege. De overige twee wedstrijden werden gelijkgespeeld. In totaal maakten de Lionesses 104 doelpunten en kregen ze er vier tegen. De cijfers op weg naar de eindstrijd van het EK spraken eveneens boekdelen: vijf zeges, 20 goals voor en slechts één tegentreffer.

De Engelse voetbalvrouwen stonden twee keer eerder in de finale van een eindtoernooi. Dat was tijdens de EK’s van 1984 en 2009. Beide finales, tegen respectievelijk Zweden en Duitsland, werden echter verloren. Sowieso won het land slechts één hoofdprijs. Bijna op de dag af in 1966 schreven de mannen historie door wereldkampioen te worden. Toevalligerwijs vond de finale ook destijds plaats op Wembley. West-Duitsland was precies 56 jaar en één dag geleden de tegenstander.

Wiegman en haar staf met de beker. Ⓒ ANP/HH

Vertrouwde basis

Wiegman begon tegen Duitsland met haar vertrouwde basiself, waar ze dit toernooi nog niet aan tornde. Spits Alessia Russo, die als invaller vier goals maakte, moest gewoon weer genoegen nemen met een plek op de bank. De half-Nederlandse Lotten Wubben-Moy bleef de hele wedstrijd aan de kant. De verdediger maakte dit toernooi sowieso geen minuut. Duitsland kreeg vlak voor de aftrap een zware klap te verduren. Topschutter Alexandra Popp, die op weg naar de finale in alle duels trefzeker was en in totaal zes goals maakte, haakte in de warming-up geblesseerd af.

Een recordaantal van 87.192 fans was naar Wembley getogen. Nooit eerder (mannentoernooien meegerekend) trok een EK-wedstrijd zoveel toeschouwers. Wiegman en de fans sprongen na vier minuten voor de eerste keer op, maar de kopbal van spits Ellen White werd gevangen door de Duitse doelvrouw Merle Frohms. In de 19e minuut was Lucy Bronze gevaarlijk met het hoofd bij een corner, maar opnieuw was Fromhs bij de pinken.

Engeland volgt Nederland op als Europees kampioen. Ⓒ Pro Shots

Alle hens aan dek

Na vijftien minuten was het alle hens aan dek aan de andere kant van het veld. Na een flinke scrimmage eindigde de bal tot opluchting van Wiegman in de handen van Mary Earps. Zeven minuten voor rust had White de 1-0 op haar slof, maar de topscorer aller tijden van Engeland kwam niet goed uit met haar passen.

Direct na rust kwam Duitsland twee keer gevaarlijk voor de dag zetten. Earps liet op dat moment zien dat het ook dankzij haar was dat Engeland tot de finale slechts één tegengoal incasseerde. Met de invalbeurt van supersub Russo veerde Engeland in de 56e minuut weer op. Het was echter Toone, ook net ingevallen, die zes minuten later het verschil maakte. Na een splijtende pass van Keira Walsh vond ze met een subtiel lobje het net. Wembley ontplofte en de fans namen al voorzichtig een voorschot op de titel, maar elf minuten voor tijd was het doodstil toen Lina Magull van dichtbij de gelijkmaker binnentikte.

Lina Magull schoot Duitsland naar de verlenging. Ⓒ Pro Shots

Geschiedenis geschreven

In de verlenging oogde Engeland vermoeid. Echt grote kansen bleven ook uit, al was ook Duitsland niet bij machte om tot grote mogelijkheden te komen. Uiteindelijk kwam hét moment waar heel Wembley op wachtte tot stand dankzij een corner. Invaller Chloe Kelly kreeg de bal ietwat geluk voor haar voeten, maaide er eerst nog overheen, maar prikte uiteindelijk raak met de punt van haar rechter. Ze vierde het doelpunt door haar shirt uit te trekken en als een dolle over het veld te rennen. Wiegman en assistent Arjen Veurink gingen langs de lijn uit hun dak. Zij wisten ook: hier wordt geschiedenis geschreven.